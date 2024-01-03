SON DAKİKA HABERİ: MİT’ten Süleymaniye’de operasyon | PKK’nın sözde tabur sorumlusu etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer’i, Türkiye sınırına yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki, Irak Süleymaniye Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: MİT’ten Süleymaniye’de operasyon | PKK’nın sözde tabur sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde tabur sorumlusu İslam Cehanfer’i, Irak’ın Süleymaniye şehrinin Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, YPG’nin sözde tabur sorumlusu İran asıllı Berhudan Kelhor kod adlı İslam Cehanfer’in faaliyetlerini takibe aldı.

SON DAKİKA HABERİ: MİT’ten Süleymaniye’de operasyon | PKK’nın sözde tabur sorumlusu etkisiz hale getirildi - 1

MİT, düzenlediği operasyonla, İslam Cehanfer’i sınırına 200 kilometre uzaklıktaki Pencevin kırsalında etkisiz hale getirdi.

Suriye'de bulunduğu dönemde PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarının sorumluluğunu üstlenen ve yaralı örgüt mensuplarının tedavilerini gerçekleştiren Cehanfer’in, Irak ve Suriye’de faaliyette bulunduğu bildirildi.

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