SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Son dakika haberi! Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1992'de terör örgütüne katılan ve birçok silahlı faaliyet yürüten Fahrettin Tolun, Türkiye, İran ve Irak kırsalında çeşitli alanlarda sorumlu düzeyde bulundu. 2019'da Suriye'ye geçen terörist, örgütün ağır silah ve savunma birimi sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı.

Terörist, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullandığı silahlardan sorumluydu. Terörist hakkında, Interpol tarafından oluşturulan 'kırmızı bülten'in yanı sıra Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan oluşturulan dosya kayıtları bulunuyordu.