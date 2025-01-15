SON DAKİKA HABERİ: MİT'ten terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de operasyon

Son dakika haberi! Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonlarını sürdürüyor.



Son operasyon Irak’ın Süleymaniye kentinde gerçekleşti.



Terör örgütünün İran’daki yapılanması olan YRK’nin kurucuları arasında yer alan Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ile koruması Şivan Çiya kod adlı Akam Şahe’ye yönelik Süleymaniye’deki Pencevin kırsalında operasyon yapıldı.



Operasyonda her iki terörist de etkisiz hale getirildi.



İran doğumlu olan İslam Dotkanlou, 2002 yılında terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı.



Daha sonra Türkiye’ye geçerek Diyarbakır ve Bitlis kırsalında birçok terör eylemine katıldı.



2009 yılında İran Makü, Urmiye ve Mukriyan’da faaliyet yürüttü.



Dotkanlou, terör örgütünün İran’daki yapılanması olan YRK’nin kurucuları arasında yer alıyordu.



Söz konusu terörist 2020’de örgüt tarafından Süleymaniye’de görevlendirilmişti.