SON DAKİKA HABERİ: MSB duyurdu | Kuzey Irak'taki üs bölgesine saldırı: 8 asker şehit oldu

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Bu açıklamanın ardından saat 23.20'de yaralı bir askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı ve şehit sayısı 6'ya yükseldi.

Bakanlıktan saat 01.16 sıralarında yapılan son açıklamada yaralı 2 askerin daha şehit olduğu ve şehit sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 15 oldu.