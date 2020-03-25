SON DAKİKA HABERİ: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışında 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde, bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadesine yer verildi.

"8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB, Haftanin bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.



MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri yer aldı.

