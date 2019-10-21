Son dakika haberi! Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.
SON DAKİKA HABERİ: MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.
Son dakika haberi! Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.