Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 büyüklügünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, merkez üssü Menteşe ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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