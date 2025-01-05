Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4 büyüklügünde deprem

AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 20.43'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.



Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

