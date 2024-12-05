SON DAKİKA HABERİ: Nasuh Mahruki'ye tahliye

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla 20 Kasım 2024'te tutuklandı.



Mahruki’nin avukatları tutuklamaya itiraz etti. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Mahruki’nin tahliyesine karar verdi​.

