SON DAKİKA HABERİ: Nasuh Mahruki'ye tahliye
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapsi istenen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarıyla 20 Kasım 2024'te tutuklandı.
Mahruki’nin avukatları tutuklamaya itiraz etti. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Mahruki’nin tahliyesine karar verdi.
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