SON DAKİKA HABERİ: Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan 86 yaşında Asiltürk hayatını kaybetti.

Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

25 Mayıs 1935'te dünyaya gelen Oğuzhan Asiltürk İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde eğitim aldı.



Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı.



Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

