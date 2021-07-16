SON DAKİKA HABERİ: OHAL yetkilerinde süre değişikliği

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti torba kanunda değişikliğe gitti. Buna göre, gözaltı süreleri ve ihraçla ilgili maddelerde süre uzatımı 3 yıldan 1 yıla düşürüldü.

NTV Haber 16.07.2021 - 15:12 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 16:09

SON DAKİKA HABERİ: OHAL yetkilerinde süre değişikliği

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AK Parti, torba teklifinde OHAL eleştirileri yapılan 2 maddede değişiklik yaptı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gözaltı sürelerinin 3 yıl daha uzatılması teklifini revize ederek 1 yıla indirdiklerini belirtti. 

Yine teklifle, terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.

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