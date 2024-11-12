SON DAKİKA HABERİ: Ömer Çelik'ten İsrail'e Batı Şeria tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katil İsrail'e "Batı Şeria" açıklamalarından dolayı tepki gösterdi:



"İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.



Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.



"AÇIKLAMALARI SAVAŞI BÜYÜTMEK VE KATLİAMLARI ÇOĞALTMAK AMACINI TAŞIYOR"



İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.



Uluslarası kuruluşlar, İsrail’in uluslarası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir."

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...