SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala 'casusluk' suçlamasıyla tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala, darbe girişimi soruşturmasında casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

09.03.2020 - 22:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 23:10

osman kavala.jpg

İlişkili Haberler

SON DAKİKA:Osman Kavala tutuklandı

SON DAKİKA:Osman Kavala tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan ayrıca ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala'nın işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, atılı suçtan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar verdi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...