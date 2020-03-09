SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala, darbe girişimi soruşturmasında casusluk suçlamasıyla tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala, Darbe girişimi soruşturmasında casusluk suçlamasıyla tutuklanması istendi.

09.03.2020 - 22:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 22:33

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SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Osman Kavala hakkında ''siyasal veya askeri casusluk'' suçundan tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde ''anayasal düzeni bozmaya teşebbüs'' suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi. 

Kavala, bu gerekçeyle "siyasal veya askeri casusluk'' suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. 

Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdi.

Hakimlik, Kavala hakkında tutuklama kararı verdi. 

İfade işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik kararını açıklayacak.

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