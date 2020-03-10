SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala yeniden tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala, siyasal veya askeri casusluk suçundan da tutuklandı.

09.03.2020 - 22:00 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 04:52

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SON DAKİKA:Osman Kavala tutuklandı

SON DAKİKA:Osman Kavala tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

SON DAKİKA HABERİ: Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde akşam saatlerinde Kavala'nın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesi alındı.

Kavala, ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, Kavala'nın ifadesinin tamamlanmasının ardından tutuklanmasına karar verdi. 

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