SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM'den YKS ve MSÜ'de sınav yeri değişikliği açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.

28.05.2020 - 20:45

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