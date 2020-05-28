SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM'den YKS ve MSÜ'de sınav yeri değişikliği açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM, YKS ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.
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