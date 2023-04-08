SON DAKİKA HABERİ: Partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerleri belli oluyor (Oy pusulasında hangi parti kaçıncı sırada)

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri de belli oluyor.



Kura çekiminin yapıldığı Yüksek Seçim Kurulu'nda parti temsilcileri hazır bulundu.

Yapılan kura çekimi sonucu;

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

CUMHUR İTTİFAKI - 8. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI - 9. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

MİLLET İTTİFAKI - 18. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

İTTİFAK İÇERİSİNDE PARTİ SIRALAMALARI



Cumhur İttifakı;

MHP - 4. sıra

AK Parti - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi - 3. sıra

BBP - 1. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı;



Yeşil Sol Parti - 1. sıra

TİP - 2. sıra

OY PUSULALARI NE ZAMAN BASILACAK?



Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.



YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA



YSK Başkanı Ahmet Yener, "Bugünkü kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.