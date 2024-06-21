SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında temas sırasında 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Son dakika haberi! Bir asker şehit oldu. 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bugün arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - 1

Bakanlıktan yapılan açıklamada temas sırasında 3 teröristin ise etkisiz hale getirilip operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Paylaşımda "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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