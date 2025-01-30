SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te marinada yangın paniği

Pendik Marina’da yangın paniği yaşandı. Marinada bulunan yakıt istasyonundaki atık yağ depolama alanında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Pendik'te marinada yangın paniği
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Pendik Marina’da yangın çıktı.

Batı Mahallesi Sahil Bulvarı'nda yat limanındaki yakıt istasyonunda yer alan atık yağ depolama alanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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