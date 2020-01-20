SON DAKİKA HABERİ: Rahşan Ecevit'in, Devlet Mezarlığına olanak sağlayan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

SON DAKİKA HABERİ: Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, beş partinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi! Teklif, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın imzasını taşıyor.

Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun birinci maddesine "Devlet Mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığına defnedilebilir." fıkrasının eklenmesini öngörüyor.

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi.

RAHŞAN ECEVİT'E VEDA

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