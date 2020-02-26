SON DAKİKA HABERİ: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama
SON DAKİKA HABERİ: Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13’e çıktı.
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