SON DAKİKA HABERİ: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturmasında 3 tutuklama

SON DAKİKA HABERİ: Makam odasında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında bugün adliyeye sevkedilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13’e çıktı.

26.02.2020 - 21:58

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