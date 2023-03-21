SON DAKİKA HABERİ: Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı

REZİDANSIN MÜTEAHHİTİ 11 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞTI

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.



Coşkun'un yurt dışında olduğu belirlenen ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun için de Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca 28 Şubat'ta iade talepnamesi ve kırmızı bülten çıkarılması isteği Adalet Bakanlığına iletilmişti.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 2013'te yapılan ve "Cennetten bir kare" olarak lansmanı yapılan Rönesans Rezidans, depremde yerle bir olmuş, bin kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.