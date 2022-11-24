SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca: 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan ataması yapılacak
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en geç 15 Ocak 2023'e kadar 27 bin sözleşmeli hekimin açıktan atamasının yapılacağını açıkladı. Bakan Koca ayrıca, 32 bin tıbbi sekreter alınacağını duyurdu.
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