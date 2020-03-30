SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Koca, "Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı 30.03.2020 - 02:07 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 02:36

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" ifadesini kullandı.

"GERÇEKLERİ ÇARPITMANIN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Covid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

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