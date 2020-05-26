Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk corona virüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZİN KIYMETİNİ BİLMEYE DEVAM ETMELİYİZ"



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı.



Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.