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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
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