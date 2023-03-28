SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alacak
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alımı için ilana çıktı. Adaylar tercihlerini 3 Nisan'a kadar yapacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
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