SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı Resmi Gazete'de
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 30 bin sağlık personeli, 11 bin 317 işçi ve 1183 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 11 bin 317 işçi alımı için başvurular 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında yapılacak. 30 bin sağlık personeli alımı için ise adaylar 30 Kasım-5 Aralık arasında tercih yapacak.
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