SON DAKİKA HABERİ: Sağlık personeline ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren "Ek Ödeme Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'den paylaşımlarda bulundu.

Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi.

Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağının altını çizen Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek." ifadelerini kullandı.