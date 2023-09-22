SON DAKİKA HABERİ: Saldırı hazırlığındaki 12 PKK’lı etkisiz hale getirildi

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.” ifadelerine yer verildi.