SON DAKİKA HABERİ: Şişli'de öldürülen İranlı Mevlevi'nin katil zanlısı yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Şişli'den öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı. Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

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Son dakika haberi! Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, 14 Kasım'da Şişli'de, İranlı Mesut Mevlevi'nin otomobilden ateş açılması sonucu öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bazı şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, Mevlevi'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Mesut Mevlevi'nin eski İran istihbarat görevlisi olduğu anlaşılmıştı.

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