SON DAKİKA HABERİ: Sözleşmeli personele kadro teklifi komisyondan geçti

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Son dakika haberi! Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;



A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,



2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,



3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,



4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,



5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,



6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.



Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...