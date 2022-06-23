SON DAKİKA HABERİ: Stokçuluğa hapis cezası geliyor: 6. Yargı Paketi Meclis'ten geçti

SON DAKİKA HABERİ: Stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Haberler 23.06.2022 - 23:02 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 23:09

SON DAKİKA HABERİ: Stokçuluğa hapis cezası geliyor: 6. Yargı Paketi Meclis'ten geçti

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Stokçuluk yapanlara ve fiyatları etkileyenlere ağır ceza verilmesini öngören 6. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

Kanun Teklifi ile fiyatları etkileme suçunda hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Stokçuluk suçunda da hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 2 yıldan 3 yıla yükselecek.

Her iki suçun da örgütlü işlenmesi halinde söz konusu cezalar bir buçuk kata kadar artırılabilecek. Böylece, fiyat etkileme ve stokçuluk suçu işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.

Düzenlemeyle hakim ve savcı yardımcılığı da hayata geçirilecek. Sınavı kazananlar Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimden sonra "hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı" olarak atanacak.

Teklifle ayrıca, noterlerde gayrimenkul satışı yapılmasının önü açılacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...