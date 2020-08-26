SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi (Derbi tarihleri belli oldu)

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'in ilk haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 3, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 10, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 19. haftalarda oynanacak.

26.08.2020 - 21:46

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi (Derbi tarihleri belli oldu)

Son dakika haberi! Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. 

1. HAFTA PROGRAMI

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Gaziantep FK

Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

İttifak Holding Konyaspor-BAY

DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig'de üç büyükler arasındaki derbiler 3-10 ve 19. haftalarda oynanacak

1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor

10.hafta Fenerbahçe- Beşiktaş

15. hafta Galatasaray-Trabzonspor

19. hafta Beşiktaş-Galatasaray

11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK 16 MAYIS'TA SONA ERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı.

Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.

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