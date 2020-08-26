SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi (Derbi tarihleri belli oldu)

26.08.2020 - 21:46
Son dakika haberi! Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.
1. HAFTA PROGRAMI
MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor
Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
Hatayspor-Medipol Başakşehir
Galatasaray-Gaziantep FK
Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor
Göztepe-Yukatel Denizlispor
Trabzonspor-Beşiktaş
Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği
İttifak Holding Konyaspor-BAY
DERBİ TARİHLERİ
Süper Lig'de üç büyükler arasındaki derbiler 3-10 ve 19. haftalarda oynanacak
1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş
3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe
6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor
10.hafta Fenerbahçe- Beşiktaş
15. hafta Galatasaray-Trabzonspor
19. hafta Beşiktaş-Galatasaray
11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK 16 MAYIS'TA SONA ERECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı.
Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.
Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.