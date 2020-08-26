SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi (Derbi tarihleri belli oldu)

Son dakika haberi! Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi.

1. HAFTA PROGRAMI

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor



Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa



Çaykur Rizespor-Fenerbahçe



Hatayspor-Medipol Başakşehir



Galatasaray-Gaziantep FK



Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor



Göztepe-Yukatel Denizlispor



Trabzonspor-Beşiktaş



Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği



İttifak Holding Konyaspor-BAY



DERBİ TARİHLERİ

Süper Lig'de üç büyükler arasındaki derbiler 3-10 ve 19. haftalarda oynanacak



1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe

6. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor

10.hafta Fenerbahçe- Beşiktaş

15. hafta Galatasaray-Trabzonspor

19. hafta Beşiktaş-Galatasaray

11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK 16 MAYIS'TA SONA ERECEK



Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de fikstür çekimi öncesi sezon planlamasını açıkladı.



Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.



Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.