SON DAKİKA HABERİ: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 31 milletvekili yurtdışından geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te alınan corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar,

''Devletimizin yetkili kişileri ve kurumları tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeliyiz. Bu sürecinin en önemli kısmı panik havasının oluşmasını engellemek. Mart ayının başından itibaren yurtdışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş. Vekillerimiz sorumluluk kapsamında 14 gün boyunca karantina altında. 31 vekil yurtdışından geldi. 1 Mart'tan itibaren gelen sayı. Kendilerini sosyal açıdan izole etmiş durumdalar.

MECLİS TATİL EDİLECEK Mİ?

Meclis'in tatil edilecek mi şeklindeki soruya yanıt veren Şentop, ''Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen kanun teklifinin bitimine kadar en azından, bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler'' dedi.

Virüs önlemlerine ilişkin, ''Herkes önce elini güzel yıkasın sonra diğer hususları konuşuruz'' diyen Mustafa Şentop konuşmasını şu şekilde son verdi:

TBMM'de bir personelde için de bir haber çıktı. Gerek meclis hastanemizde bütün çalışanlarımızın durumunu takip ediyoruz. Şu ana kadar pozitif bir tespit yok.

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