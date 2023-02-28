SON DAKİKA HABERİ: TBMM Genel Kurulu'nda EYT kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



EYT başvuruları, kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlayacak. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.



Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.



EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.



EYT ŞARTLARI NELER?



EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.



Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.



Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.



Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.



SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.



Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.



Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.



‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.



Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.