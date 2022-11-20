SON DAKİKA HABERİ: Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

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Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.



Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.



Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cerablus'a atılan havan topları herhangi bir zayiata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." dedi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...