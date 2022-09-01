SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda yaralanan olmazken, polisin saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haberler 01.09.2022 - 18:32 | Son Güncelleme : 01.09.2022 - 19:06

SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı.

Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan birkaç kez ateş açıldığı, mermilerden birinin başkanlık odasına, diğerinin ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet ettiği öğrenildi.

Saldırının TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nin yanındaki Çayağız Deresi’nde yapıldığı belirtildi.

Emniyet güçleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...