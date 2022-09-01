SON DAKİKA HABERİ: TFF binasına silahlı saldırı

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı.

Saat 18.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan birkaç kez ateş açıldığı, mermilerden birinin başkanlık odasına, diğerinin ise yönetim kurulunun yapıldığı odaya isabet ettiği öğrenildi.

Saldırının TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri’nin yanındaki Çayağız Deresi’nde yapıldığı belirtildi.

Emniyet güçleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...