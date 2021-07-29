SON DAKİKA HABERİ: THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Son dakika haberi! Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yangın bölgelerine uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun" dedi.

Biletleme tarihi 29 Temmuz öncesi olan yolcular, 6 Ağustos'a kadar ücretsiz değişiklik ve iade hakkından yararlanabilecek.

