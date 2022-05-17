SON DAKİKA HABERİ: Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

SON DAKİKA HABERİ:  Zorunlu trafik sigortası yönetmeliği değişti.  Azami prim tutarında yüzde 25 artış yapıldı.

Haberler - NTV Haber 17.05.2022 - 00:36 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 01:03

SON DAKİKA HABERİ: Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

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Son dakika haberi! Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Haziran'dan itibaren zorunlu trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya iki katına çıkarılabilecek.

Trafik sigortası priminde aracın yakın cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20'ye yükseltilecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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