TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

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Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

''GÖREVİNE SON VERİLSİN'' TALEBİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini de talep etti.

Başsavcılık, görevden alma talebine 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu gerekçe gösterdi.



Söz konusu düzenlemeye göre; ''Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine Sağlık Bakanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine'' mahkemelerce son verilebiliyor.



Eğer Fincancı'nın görevine son verilirse, Türk Tabipleri Birliği mahkemece görevlendirilen heyet tarafından bir ay içinde seçime götürülecek.

Anadolu Ajansı (AA), Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda suç içerikli materyaller ele geçirildiğini duyurdu.

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?



Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.



MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.