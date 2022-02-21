TÜBİTAK'ta atamalar: İki rektör yönetim kurulunda

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Hasan Mandal TÜBİTAK başkanlığına devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut TÜBİTAK yönetim kurulu üyesi oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 01:28 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 04:36

TÜBİTAK'ta atamalar: İki rektör yönetim kurulunda

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Son dakika haberi! Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atanmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal atandı.

Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

Prof. Dr. Hasan Mandal Prof. Dr. Hasan Mandal

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