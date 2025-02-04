SON DAKİKA HABERİ: Tuncer Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI DA İÇİNDE OLACAK" Bakırhan, silah bırakma çağrısının içinde olduğu geniş kapsamlı bir çağrı olacağını da belirtti.

"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye 'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ: İLK GÖRÜŞME 28 ARALIK'TA YAPILDI



22 Ekim'de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk defa 28 Aralık'ta görüşme yapıldı.



O görüşmenin ardından yapılan açıklamada "Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmışlardı. Öcalan görüşme sonrasında 7 maddelik mesajı paylaşmış ve çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle de mecliste görüşmüşlerdi.



İkinci görüşme ise 23 Ocak'ta yapılmıştı. Görüşme sonrası heyetin açıklamasında terör örgütü lideri Öcalan'ın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilirken, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır." denilmişti.