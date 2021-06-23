SON DAKİKA HABERİ: Turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Ege Denizi'nin uluslararası sularında NAVTEX ilan etti. Karar, 1988 tarihli anlaşmaya rağmen Atina'nın turizm sezonunda NAVTEX ilan etmesi üzerine alındı.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 12:42 | Son Güncelleme : 23.06.2021 - 13:15

SON DAKİKA HABERİ: Turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li yanıt

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne anlama geliyor?

Son dakika haberi!

Türkiye, 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi'nin uluslararası sularında eğitim ve tatbikat yapacağını duyurdu.

Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de  imzalanan "Atina Mutabakat Muhtırası" ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran–15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.

Anlaşma doğrultusunda Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında, 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı.

YUNANİSTAN ANLAŞMAYI ÇİĞNEDİ

Yunanistan ise anlaşmaya aykırı olarak bu sene için belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde tatbikat sahası ilan etti.

Türkiye’nin diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...