SON DAKİKA HABERİ: Turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li yanıt

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Türkiye, 22 Haziran tarihli NAVTEX ile Ege Denizi'nin uluslararası sularında eğitim ve tatbikat yapacağını duyurdu.



Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan "Atina Mutabakat Muhtırası" ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran–15 Eylül tarihlerinde Ege Denizi’nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı.



Anlaşma doğrultusunda Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında, 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı.



YUNANİSTAN ANLAŞMAYI ÇİĞNEDİ

Yunanistan ise anlaşmaya aykırı olarak bu sene için belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde tatbikat sahası ilan etti.

Türkiye’nin diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda anlaşmaya uyma yönünde bir değişiklik yapmadı.