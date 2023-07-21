SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı yolluyor

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Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 uçak ve 1 helikopter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Yunanistan’a gönderilecek.



Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak.

ÜÇ BÖLGEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Başkent Atina’nın batısındaki orman yangını ise 4’üncü gününde devam ediyor. Rodos Adası’ndaki yangına ise müdahale sürerken, adadaki üç bölgede Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı tarafından OHAL ilan edildi.



BİRÇOK ÜLKE YANGINLA MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın etkinleştirilmesini talebi sonrası İtalya ve Fransa’nın gönderdiği 4 uçak yangınla mücadelede Yunan itfaiyecilere destek olurken, Romanya, Polonya ve Slovakya'dan gelen ekiplerde sahada söndürme çalışmalarına katıldı.