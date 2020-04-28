SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de can kaybı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı corona virüs salgınına ilişkin Türkiye'deki son rakamları açıkladı. Türkiye'de 24 saatte 92 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 2 bin 992'ye yükseldi. Vaka sayısı da 2 bin 392 artarak 114 bin 653 oldu. İyileşen sayısı da 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a çıktı.

ntv.com.tr 28.04.2020 - 19:06 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 19:38

fahrettin koca.jpg

Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter üzerinden corona virüse ilişkin son rakamları paylaştı.

Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen verilere göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 salgınında 92 kişi daha hayatını kaybetti. 

Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 992'ye yükseldi. 29 bin 230 kişiye test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükselmiş oldu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...