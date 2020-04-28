SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de can kaybı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya platformu Twitter üzerinden corona virüse ilişkin son rakamları paylaştı.



Bakan Koca, "Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen verilere göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19 salgınında 92 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 992'ye yükseldi. 29 bin 230 kişiye test yapılırken 2 bin 392 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 114 bin 653'e yükselmiş oldu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...