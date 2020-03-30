SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüste can kaybı 168'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüs salgınına dair son rakamları paylaştı. Türkiye genelinde son 24 saate 37 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki toplam can kaybı 168'e yükseldi. Ayrıca 11 bin 535 kişiye corona testi yapıldı ve bin 610 yeni corona virüs vakası tespit edildi. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.

ntv.com.tr 30.03.2020 - 19:05

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