SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 69 artarak 425 oldu

Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, 56 ilde koronavirüs nedeniyle vefat yaşandığını bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunduk o da kararlarını açıklayacaktır.

İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var.

Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. Toplamda 140 bin 716 test yapılmış oldu.

Son 24 saatte 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu. 484 hastamız iyileşerek taburcu edilmiştir.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü bize bulaştırıcılık oranı olarak 2,7 demişti ancak bizim İstanbul'daki rakamlarımız 16. Ben geçen toplantıda bunu söylemiştim.

Benim de gönlümde şehit geçmesinden yana bu konu ileriki günlerde gündemimize gelebilecek bir konu.

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