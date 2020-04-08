SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 87 artarak 812 oldu

Son dakika haberi! Son 24 saatte 24 bin 900 yeni test yapıldı, 4 bin 117 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 38 bin 226, can kaybı 812 oldu.

Corona virüs tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 264 artarak bin 846'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 24 bin 900 test ile gün bazında en yüksek rakama ulaşıldı, vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi.

"BAŞARIMIZ İZOLASYONA BAĞLI"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı" açıklamasında bulundu.

