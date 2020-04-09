SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 96 artarak 908 oldu

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 96 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 908'e yükselirken vaka sayısı da 4 bin 56 artarak 42 bin 282 oldu.

ntv.com.tr 09.04.2020 - 19:22

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