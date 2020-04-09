SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 96 artarak 908 oldu
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 96 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 908'e yükselirken vaka sayısı da 4 bin 56 artarak 42 bin 282 oldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.