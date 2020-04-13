SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de corona virüsten can kaybı 98 artarak bin 296 oldu

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 98 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı bin 296'ya yükselirken vaka sayısı da 4 bin 93 artarak, 61 bin 49 oldu.

13.04.2020 - 19:21 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 19:29

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Son dakika haberi! 

Türkiye'de corona virüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı son bilgileri paylaştı.

Bugün 34 bin 456 kişiye corona virüs testi yapılırken 4 bin 93 kişide daha corona virüs tespit edildi.

Covid-19 kaynaklı can kayıpları da 98 artarak bin 296'ya yükseldi.

Ülke genelinde toplam corona virüs vaka sayısı 61 bin 49 olurken yoğun bakıma alınan toplam hasta sayısı da bin 769 olarak açıklandı.

Corona virüse yakalandıktan sonra iyileşen hasta sayısı da 511 artarak 3 bin 957'ye ulaştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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