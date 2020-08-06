Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 14 can kaybı, bin 153 yeni vaka

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.



Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546 oldu.



Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.



Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir."



"HASTALIK, SADECE KURALLARA UYANI UYMAYANDAN AYIRIYOR"



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımında da "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadelerine yer verdi.



Koca, "64 yaş ve altını" iki kat tedbirli olmaya davet ederek, "Bir büyükleri, bir kendileri için." ifadesini kullandı.